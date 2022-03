VENUTI, La mia "prima" con lo speaker. In campo...

Intervistato da Dazn nell'ambito di un servizio dedicato alle "fedi" calcistiche (tra i personaggi coinvolti c'è anche Borja Valero), il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti ha raccontato quello che è il suo rapporto con Firenze e la maglia viola. Ecco le sue parole: "Di solito quando si parla di "prime volte" nel mondo del calcio si ricordano gli esordi sul campo. La mia prima volta, invece, la ricordo nel tunnel Franchi mentre sentivo tutto lo stadio gridare il mio cognome all'annuncio dello speaker. E' stata una grande emozione e se ci ripenso mi vengono i brividi: aspettavo quel momento da anni. Firenze ed il Franchi per me significano casa. Tutto è iniziato qua, quando giocavo una finale tra squadre dilettantistiche con la maglia dell'Incisa. Segnai quattro reti impressionando gli osservatori della Fiorentina e fui ingaggiato. La Fiorentina accomuna tutti a Firenze: quando gioco porto in campo tutte quelle persone che avrebbero voluto realizzare il mio sogno".