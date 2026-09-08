Polverosi: "Con Vanoli, il ds Paratici ha ammesso il proprio errore"

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Alberto Polverosi ha commentato, con un editoriale sul Corriere dello Sport - Stadio, il ritorno di Paolo Vanoli a Firenze: "Ora ci vuole della calma, molta calma. Dare la squadra a Vanoli e tutti zitti e buoni. Tutto quello che al Parco Viola si poteva sbagliare è stato sbagliato e non da ora, ma dall’inizio della scorsa stagione. Valutazioni errate, scelte di pancia, visioni mancate, programmazione superficiale. […] Grosso aveva un compito non facile, creare una squadra con un gruppo di calciatori che non si conoscevano. Il problema è apparso subito preoccupante perché, proprio come l’anno precedente, tutti, ma proprio tutti sono nettamente al di sotto del proprio rendimento standard. […] Paratici, tornando su Vanoli, ha ammesso il proprio errore. È la scelta più logica, del resto lo sarebbe stata anche la conferma dopo l’impresa della salvezza.

[…] Vanoli torna ancora più convinto dell’anno scorso, farà delle scelte nette. Certo che il suo destino viola è davvero particolare: due volte da subentrato, due volte con la squadra ultima in classifica, due volte con le ambizioni azzerate. Perché l’obiettivo iniziale è chiaro: lasciare l’ultimo posto prima possibile. Poi si vedrà".