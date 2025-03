Variabile Retegui, il dubbio resta. Ma Palladino ha studiato due soluzioni per la sua difesa

Non sarà una variabile da poco quella di Mateo Retegui in campo oppure no contro la Fiorentina, evidenzia questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio.

L'attaccante italo-argentino è recuperato dopo l'infortunio subito in Nazionale, ma il dubbio sulla sua presenza da titolare rimane, nonostante da Bergamo assicurino che Gasp lo voglia lanciare dal 1'. Un dubbio che sarà sciolto solo all'annuncio delle formazioni ufficiali, con Palladino che intanto ha provato per tutta la settimana due (o più) varianti per la sua difesa. E quindi una fase difensiva con Retegui in campo e un'altra senza l'italo-argentino, che se giocherà sarà preso in consegna da Pablo Marì.