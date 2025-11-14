Vanoli lo strizzacervelli. La Nazione: "Ecco i giocatori viola da riaccendere"

Vanoli potrebbe rivelarsi parecchio esigente verso alcuni calciatori, si legge su La Nazione. Ecco da chi si aspetta un salto di qualità decisivo: il primo è Dodo. L’esterno ha vissuto l’inizio dell’avventura con Pioli con una serie infinita di alti (pochissimi) e bassi (praticamente una consuetudine). Le voci sul rinnovo-non rinnovo del contratto e i dubbi di collocazione tattica (arretrato o quinto sulla mediana) hanno fatto il resto.

Da Dodo a capitan Ranieri, troppi errori, da addebitare più a una questione di testa che a limiti tecnici. Nel reparto arretrato anche la prospettiva di Comuzzo andrà riletta secondo l’angolazione di Vanoli, esattamente come sarà importante e decisivo interpretare il rapporto con Robin Gosens, giocatore protagonista assoluto nella scorsa stagione e molto distante da un rendimento all’altezza con l’inizio di questo campionato.