Valentini assente al Viola Park: cessione all'Hellas Verona a un passo

Continuano le uscite della Fiorentina, al lavoro da settimane per provare a smaltire la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Salutato ufficialmente Lorenzo Amatucci, passato in prestito al Las Palmas, la prossima cessione dovrebbe essere Nicolas Valentini. Il centrale argentino è assente dall'amichevole del Viola Park contro la Primavera e secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it la motivazione è proprio legata al mercato: il classe 2001 è ormai diretto all'Hellas Verona che lo aspetta nei prossimi giorni dopo l'accordo con la Fiorentina già raggiunto da qualche giorno in prestito con diritto di riscatto.