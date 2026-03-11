Dagli inviati Rakow, ecco il portiere Zych: "Sono cresciuto guardando De Gea. Lo Jagiellonia ci ha dato fiducia"

Oliwier Zych, portiere del Rakow (in prestito dall'Aston Villa), è stato protagonista nella conferenza stampa della vigilia dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi: "Siamo qui per vincere, sarà difficile ma ci proveremo. Lo Jagiellonia ci ha dato tanta fiducia. Domani sfiderò De Gea, anche se non so se giocherà. Sono emozionato, non devo descrivere io il portiere che è stato e che è, sono cresciuto guardando lui e Curtois".

Vi siete allenati sui calci piazzati?

"Abbiamo guardato le partite della Fiorentina contro lo Jagiellonia, li abbiamo studiati e sappiamo come si muovono sui calci piazzati, anche se loro non hanno fatto tantissimi gol su palla inattiva".

Un commento su quanto successo ieri durante Atletico Madrid-Tottenham (con Antonin Kinsky, portiere degli Spurs sostituito al 17' dopo due gravi errori che hanno portato a due gol degli spagnoli)?

"Essere un portiere non è semplice. Gli sono vicino, so cosa significa".

