UECL, Il passaggio del turno vale 7 milioni

Fonte: a cura di Jacopo Mannina

Alla vigilia dell’esordio europeo della nuova Fiorentina di Raffaele Palladino, alla sua prima panchina ufficiale in un match UEFA, è anche il momento di fare un bilancio sulle possibili entrate economiche su cui il club di Rocco Commisso potrà contare. In caso di passaggio del turno contro il Puskás Akadémia, infatti, le finanze viola potranno beneficiare di ricavi minimi garantiti, indipendentemente dai sei risultati del girone unico (leggi qui la nuova formula del torneo), che ammontano a circa 7 milioni di euro.

A questi si aggiungerà la quota di partecipazione, una somma che la UEFA garantisce a tutte le squadre partecipanti e che vale 3 milioni di euro. Un totale di 10 milioni di euro che potrebbe fare comodo alla Fiorentina e che potrebbe soprattutto aumentare in relazione ai risultati ottenuti. Se i viola dovessero eguagliare il piazzamento delle ultime due edizioni o, meglio ancora, portare finalmente a casa il trofeo che sta diventando pian piano un tabù, l’incasso è destinato ad aumentare grazie ai vari bonus.

Tuttavia, queste cifre appaiono irrisorie se messe a confronto con quelle di chi parteciperà alla prossima Champions League. Infatti, mentre le squadre romane, giocando l’Europa League, potranno contare su ricavi minimi leggermente superiori a quelli della Conference League (14 milioni per la Roma e 12 per la Lazio), le cinque italiane che giocheranno la Champions League, come ricorda Calcio e Finanza, guadagneranno una cifra compresa tra i 50 milioni dell'Inter e i 36 del Bologna; nel mezzo ci sono Juventus, Atalanta e Milan.