TZIMAS, La Fiorentina lo segue da due anni, ci prova

Stefanos Tzimas è l'obiettivo di mercato per l'attacco della Fiorentina e La Nazione oltre a raccontare la crescita del talento di proprietà del Paok ma in prestito al Norimberga, spiega come il giocatore abbia già detto sì all'ipotesi di vestire la maglia viola. La Fiorentina sa che se non prova a prendere ora il classe 2006 poi non gli toccherà più, perché ci hanno messo sopra gli occhi club come Liverpool e Chelsea per la prossima estate. Pradè invece lo vorrebbe subito.

Il club gigliato segue il calciatore da almeno un paio di stagioni e Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile, provò a portarlo a Firenze già due anni fa senza però riuscirci. Oggi si lavora per un'operazione da oltre 20 milioni di euro, anche se non sarà affatto semplice.