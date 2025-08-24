Tridente a Cagliari? Il Corriere dello Sport: "Gioca Dzeko là davanti"

"Comincia il campionato, torna Dzeko titolare". Così scrive il Corriere dello Sport - Stadio andando in controtendenza rispetto alle attese della vigilia e puntando tutto sul tridente di casa Fiorentina per la trasferta di Cagliari. Secondo il quotidiano, dietro la scelta di schierare Ndour in Conference c'era sì un motivo tattico, come raccontato dallo stesso Pioli nel post-partita, ma anche la volontà di far riposare Dzeko in vista della partita di stasera, per non costringere l'attaccante bosniaco a due partite di fila nel giro di pochi giorni.

Sarà dunque l'ex Roma e Inter ad affiancare Kean insieme a Gudmundsson là davanti, il quotidiano ne è sicuro: un motivo in più sarebbe anche il fatto che Dzeko ha giocato tre volte contro Pisacane - oggi allenatore del Cagliari - e tutte e tre le volte ha vinto. L'obiettivo di Dzeko è raggiungere un numero incredibile, le 1000 presenze da professionista: attualmente è a 979 ma oggi inizia la rincorsa a un record importante.