Trasferte vietate ai tifosi di Roma e Fiorentina: decisione storica del Viminale, per i viola pesano i precedenti

Un segnale forte. Una presa di posizione dura per arginare il fenomeno degli scontri tra tifosi dopo quanto accaduto domenica lungo l’autostrada A1. La Gazzetta dello Sport torna ad analizzare quanto comunicato ieri dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine di questa stagione.

Il provvedimento, mai visto finora nel calcio, in cui si fa riferimento anche ai gravi precedenti in Italia e all’estero delle due tifoserie, è stato deciso direttamente dal ministro dopo che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che si era riunito in mattinata, aveva rinviato la decisione alle «valutazioni dell’Autorità nazionale di pubblica sicurezza». Piantedosi ha quindi adottato, con un proprio decreto, misure specifiche per «i disordini posti in essere in autostrada da gruppi organizzati delle tifoserie della Roma e della Fiorentina lo scorso 18 gennaio durante la movimentazione per raggiungere le sedi delle rispettive trasferte».

La Gazzetta poi ricostruisce i fatti di domenica scorsa: i tifosi giallorossi, diretti a Torino, e quelli viola, attesi a Bologna, si sono incrociati intorno alle 12.30 dalle parti di Casalecchio di Reno, trasformando l’autostrada in un campo di battaglia che ha portato al danneggiamento di diverse auto: circa duecento persone incappucciate hanno occupato la corsia d’emergenza e si sono affrontate con mazze, spranghe e caschi, dileguandosi prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Vediamo quali sono le otto trasferte in cui giallorossi e viola perderanno il sostegno dei propri tifosi. La Roma giocherà fuori casa a Udine, Napoli, Genova, Como, Milano con l’Inter, Bologna, Parma e Verona nell’ultima di campionato. La Fiorentina a Napoli, Como, Udine, Cremona, Verona, Lecce, Roma proprio contro i giallorossi e Torino con la Juve.