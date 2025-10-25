FirenzeViola
Top Fv, Vince Fortini, sul podio di Rapid-Fiorentina anche Fagioli e Ndour
FirenzeViola.it
Niccolò Fortini è stato giudicato il miglior giocatore della Fiorentina nella gara di Vienna con il Rapid. E' lui infatti il vincitore del sondaggio di FirenzeViola, il Top Fv, che ha visto il 37,7% dei mille tifosi partecipanti esprimere la propria preferenza per il terzino destro.
Sul podio anche Niccolò Fagioli con il 26,3% e Ndour con il 14,9%. A ridosso del podio Dzeko con il 7,2% delle preferenze e Nicolussi Caviglia con il 4,9%. Tra i subentrati bene solo Gudmundsson, autore del terzo gol, con il 3,1 così come Kouadio che ha preso l'1,2% dei voti totali.
