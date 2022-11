TOP FV, Vince Barak con l'RFS. Terracciano 2°

In Conference League la Fiorentina ha chiuso il girone con la vittoria ai danni dell’RFS Riga per 3-0. Come sempre dopo le gare dei viola, la nostra redazione vi ha chiesto di indicare il vostro migliore in campo per dare vita al Premio TopFirenzeViola.it: nella vittoria in Lettonia, su 865 votanti, si aggiudica il primo posto Antonin Barak con 227 preferenze. Sotto di soli due voti, a 225, troviamo Pietro Terracciano. Mentre chiude il podio, qua sotto proposto, Riccardo Saponara con 169 preferenze:

1) Antonin Barak con il 26,13% dei voti

2) Pietro Terracciano con il 26,01% dei voti

3) Riccardo Saponara con il 19,54% dei voti