TOP FV, La classifica: primi Ribery e Castrovilli

Arrivati al settimo turno di Serie A, è di nuovo tempo di fermarsi per lasciare spazio alla sosta delle nazionali. Per noi è il momento buono per tracciare un bilancio a proposito della classifica parziale nel Premio Top FirenzeViola.it, dopo le prime sette partite del massimo campionato. A guidare c'è un tandem, composto dalla grande stella Franck Ribery, e dall'assoluta rivelazione Gaetano Castrovilli: entrambi hanno totalizzato 75 punti, assegnati loro da parte dei nostri lettori. Segue piuttosto staccato un altro duo, composto da Martin Caceres e Federico Chiesa, con 20 punti ciascuno. Dietro gli altri calciatori andati a punti in queste prime partite. Ecco dunque di seguito la classifica provvisoria.

Castrovilli e Ribery 75

Caceres e Chiesa 20

Dragowski e Milenkovic 15

Badelj e Pulgar 10

Sottil e Vlahovic 5