TONI, Ribery? Dipende da tecnico e programmi

Luca Toni in una diretta social su TikTok ha parlato DI Fiorentina ed anche del futuro del suo ex compagno al Bayern, Ribery: "Se dovesse lasciare la Fiorentina sarebbe un peccato sia per Firenze, che per il calcio italiano. Spero che Frank possa rimanere, dipenderà tantissimo dal prossimo allenatore e dal programma della società viola. A Firenze ho passato anni stupendi della mia vita, ci siamo tolti tante soddisfazioni. Vlahovic? Penso che è la nota più bella di questa Fiorentina in una stagione da dimenticare. È un giocatore importante, è giovane, spero vivamente che possa rimanere alla Fiorentina. Sicuramente lui vorrà giocare in una squadra in grado di lottare per l'Europa"