TONALI, C'è l'ipotesi di un dialogo con la Fiorentina

Il Brescia - scrive La Nazione - ha capito che da Milano (sponda Milan) non arriverà l’offerta giusta per il riscatto di Sandro Tonali. Al più, il club rossonero punterà nella direzione del rinnovo del prestito (anche oneroso), ma il club di Cellino ha intenzione di monetizzare al massimo il cartellino del suo talento che dopo la stagione al Milan rischia di essere svalutato molto. Da qui l’ipotesi di parlare con la Fiorentina e cercare una chiave per arrivare a definire un’operazione che accontenti tutte le parti in causa. La prima risposta da Firenze era stata ’freddina’, ma le cose sembrano cambiate.