TMW, Oggi incontro decisivo agenti Tessmann-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dovrebbe avvenire oggi l'incontro da dentro o fuori per Tanner Tessmann alla Fiorentina. Come riporta TMW, il summit dovrebbe essere quello decisivo, o trovare una quadratura sulla questione commissioni, oppure salutare e rivolgere da un'altra parte le proprie attenzioni, per una mediana che al momento continua a essere discretamente sguarnita dopo gli addii di Castrovilli, Bonaventura e Duncan, più un Amrabat che non ha mai disfatto le valigie da quando è tornato dal Manchester United. Negli scorsi giorni si respirava fiducia per una conclusione felice dell'affare per tutte le parti in causa, finora però la fumata bianca non c'è stata.

Tessmann continua a essere considerato uno dei primi obiettivi per la mediana, sebbene la quadra non sia stata trovata. L'accordo di base col Venezia esiste già, con una proposta da 5,5 milioni di euro di parte fissa più bonus futuri, così come con il calciatore c'è un'intesa sullo stipendio per un quinquennale da 1,2 milioni annui. Il punto focale della trattativa allo stato attuale è con gli agenti del calciatore statunitense, ma stiamo arrivando oramai alla conclusione di questa telenovela che va avanti oramai da più di una settimana.