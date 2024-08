MERCATO, Stasera sì per Gud, domani Tessmann?

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

Potrebbe arrivare stasera la fumata bianca per Gudmundsson visto che la dirigenza viola è pronta a tirare tardi per aspettare la risposta del Genoa alla nuova offerta per il giocatore islandese formulata ieri dalla Fiorentina. Domani potrebbe essere invece il giorno per sbloccare Tessmann. La Fiorentina non è più intenzionata a rincorrere il giocatore dopo il comportamento degli agenti che, a detta della società viola, hanno tirato troppo la corda.

Come detto da Sportitalia la palla passa al giocatore americano che deve convincere gli agenti a tornare indietro rispetto alle loro richieste. Domani dunque potrebbe esserci un chiarimento definitivo nell'entourage prima che il centrocampista resti prigioniero per colpa loro un'altra stagione nel Venezia (il giocatore vuole fare uno step rispetto al club arancioneroverde che ovviamente ha già l'accordo con la Fiorentina e dunque non ha più voce in capitolo).