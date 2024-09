TMW, La Fiorentina voleva Lucca su scelta di Palladino

FirenzeViola.it

TMW torna sull'interesse della Fiorentina per Lorenzo Lucca scrivendo come la dirigenza viola ci abbia provato concretamente nel corso dell'estate. L'attaccante dell'Udinese era stato indicato da Palladino come uno dei primissimi obiettivi per l'attacco, cercando anche concretamente un accordo. Prima "prenotandolo" in caso di mancato riscatto, poi parlando direttamente con i bianconeri.

L'Udinese però ha fatto subito sapere di volerlo riscattare il calciatore e di non aver intenzione di privarsene. Anche per l'attaccante era una soluzione desiderabile, visto che con il riscatto c'è stato un aumento contrattuale, già previsto in caso fosse stata esercitata l'opzione. Ora Lucca percepisce poco meno di un milione all'anno e ha un contratto fino al 30 giugno del 2028