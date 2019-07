TMW, Drago: distanza sul rinnovo. Oggi altro summit

La Fiorentina ha giocato a carte scoperte. "Il titolare sarà Dragowski". Dopo sei mesi straordinari a Empoli, il polacco è considerato il numero uno per la porta, anche in virtù dell'addio di Alban Lafont, direzione Nantes. Questo però conduce a una richiesta di rinnovo, con il contratto ora bloccato al 30 giugno del 2022 e uno stipendio basso - poco meno di 400 mila euro - per la categoria.

La richiesta dell'entourage, oltre a rassicurazioni sul ruolo, è quella di ottenere un ingaggio in linea con la media dei portieri della Serie A. La proposta viola è ferma su cifre decisamente più basse, poco oltre i 500 mila euro, tanto che potrebbero esserci delle nubi all'orizzonte, se non venisse presentato un aumento sostanziale.

Anche perché la Fiorentina vorrebbe una cifra davvero importante per liberarlo, nell'ordine dei soldi spesi dalla Sampdoria per Emil Audero. Per questo le parti hanno deciso di aggiornarsi nuovamente oggi. Gli altri nomi per la porta, da Perin a Viviano, hanno ingaggi superiori ai 2 milioni di euro.