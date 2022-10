TIFOSO INTER, Ho iniziato io la gazzarra ma…

Il tifoso interista, protagonista degli episodi successi sugli spalti dello Stadio Artemio Franchi durante Fiorentina-Inter, dopo che è stato emesso il provvedimento ai danni del tifoso Viola che lo avrebbe aggredito, ha lasciato le prime dichiarazioni riguardo l'accaduto. Queste le sue parole a La Zanzara su Radio 24: "Sembra che mi abbiano picchiato, ma sono stato lisciato. La sera stessa sono stato in discoteca, non le ho prese. Eravamo un gruppo di amici divisi tra interisti e fiorentini. La gazzarra è iniziata da me dopo il 2-3 perché è partito il coro 'Chi non salta Fiorentino è' e io fiorentino non sono quindi mi sono alzato. Sul pareggio mi hanno insultato dicendo: 'Ora non salti più' oppure 'Mori, cretino'. Poi mi hanno lanciato bicchieri di birra addosso e sul 3-4 gli ho esultato in faccia dicendogli: 'Allora, allora'".

Cosa direbbe al tifoso?

"Nulla, 'cazzi tuoi'. Quello che è successo non ci sta perché finché dicevano 'figlio di puttana' ci ridevo sopra, poi quando mi lanci la roba cambia. Mi hanno protetto i miei amici, ma anche dei tifosi della Fiorentina che non conoscevo. Io ho solo esultato, se non mi avessero buttato cose addosso avrei esultato normalmente” .

Sul Daspo all'aggressore cosa ne pensa?

"Ha provato a picchiarmi, in uno stadio, 'cazzi suoi'. Alcuni sono falliti nella vita e provano a esternare frustrazioni su altri. Non ho problemi con i fiorentini, ci sono nato a Firenze e ci studio, anzi vorrei andare in Fiesole a sostenere la Fiorentina. Vorrei tornare allo stadio con l’Inter nel settore ospiti perché voglio urlare”.