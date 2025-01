TIFOSI, In 200 a Roma senza biglietto contro il caro-prezzi

FirenzeViola.it

"Basta speculazioni sui tifosi. Prezzi popolari subito". Così recita lo striscione esposto da circa 200 ultras della Fiorentina che sono arrivati a Roma senza biglietto e senza scorta sotto lo stadio Olimpico. Il gruppo di sostenitori viola si è recato nella Capitale per protestare contro il caro-biglietti per i prezzi negli stadi. Per Lazio-Fiorentina il costo del settore ospiti era di 40 euro, con la Curva Fiesole che ha scelto nei giorni scorsi di non presenziare oggi al seguito della Fiorentina. A mostrare l'immagine in questione, è la pagina "Area Ultras" su Instagram.