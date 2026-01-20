Thorstvedt a Firenze: mercato o solo gita di piacere? La ricostruzione

Il giocatore del Sassuolo Kristian Thorstvedt nelle ore scorse era a Firenze con la sua compagna. Una gita di piacere quasi sicuramente immortalata dalla compagna del giocatore su Instagram ma in pieno periodo di mercato e con il suo nome accostato alla Fiorentina anche in questa sessione è sicuramente una bella coincidenza.

Secondo quanto ricostruito da Firenzeviola, il giocaotre era stato proposto alla Fiorentina che di conseguenza aveva chiesto informazioni al Sassuolo ma l'operazione era finita sul nascere. Il norvegese però ha voluto ammirare comunque le bellezze della città che, se la trattativa tra Fiorentina e Sassuolo fosse andata a buon fine, sarebbe potuta diventare la sua. Mancando l'accordo per il rinnovo con i neroverdi chissà che non possa poi diventarlo in futuro.