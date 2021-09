TERZINI, Due frecce: a Genova è Speedy Biraghi

Vincenzo Italiano, tra le altre cose, sa di poter contare sulla gamba dei due terzini. La dimostrazione il tecnico della Fiorentina l'ha avuta in quel di Genova, dove i due laterali difensivi viola hanno fatto registrare due delle tre velocità di punta più elevate dell'intero incontro. La freccia, in assoluto, si chiama Cristiano Biraghi: il terzino mancino ha infatti raggiunto il picco di 33,51 km/h ed è risultato il più veloce del match, un po' meglio del compagno di fascia opposta Alvaro Odriozola, fermo - per così dire, eufemisticamente - a 32,43 km/h. Tra loro sull'ideale podio si posiziona il più veloce del Genoa, Yaya Kallon: l'attaccante, subentrato, è arrivato fino a 32,73 chilometri orari.