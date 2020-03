TAVECCHIO A FV, Covid calamità enorme ma la A...

Per approfondire il tema legato al Coronavirus e gli effetti che questa epidemia avrà sul calcio italiano, Firenzeviola.it ha chiesto un parere all'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio, che ha dato il suo punto di vista su questa vicenda: "Non è solo il mondo del calcio, ma purtroppo tutto il Paese ad essere coinvolto. Il problema è più grande di noi, una grave calamità che mette in condizione tutti di fare delle riflessioni. Quando a fine mese le aziende non potranno fatturare perché sono state ferme trenta giorni e non pagheranno i dipendenti ci accorgeremo del danno economico. Servono atteggiamenti risolutivi anche se non è semplice. Il calcio può trovare delle soluzioni, ma prima di tutto viene la salute, poi l'economia ed infine lo sport. Se esiste la possibilità che questo campionato non venga concluso? Se succederà significa che saremo in una pandemia quasi apocalittica e saranno dolori per il sistema nella maniera più totale. I diritti tv salvano la Serie A, ma anche tutte le altre categorie minori. Non credo che Sky paghi se non trasmetterà le partite".