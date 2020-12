TATTICA, Le due Viole di Prandelli: 3-4-3 e 5-3-2

La sfida di ieri sera contro il Sassuolo non ha consegnato a Cesare Prandelli una squadra finalmente più compatta in difesa ed efficace in attacco ma, da un punto di vista tattico, potrebbe forse essere il risultato migliore delle tante prove in allenamento per quanto concerne l’assetto di partenza e a gara in corso: come è possibile notare grazie al match report pubblicato dalla Lega di Serie A in relazione alla gara di ieri, le posizioni medie degli undici giocatori in campo della Fiorentina in occasione del possesso palla viola evidenziano un chiaro 3-4-3, con Bonaventura e Ribery alle spalle dell’unica punta, ovvero Vlahovic. Lo schema tuttavia è cambiato radicalmente nel momento in cui ad attaccare è stato il Sassuolo visto che, sempre in relazione alle posizioni medie sul terreno di gioco, la squadra di Prandelli quando il pallone era tra i piedi di Berardi e compagni si è disposta più volte con un 5-3-2, con i due esterni (Venuti e Biraghi) che si abbassavano sulla linea difensiva e Bonaventura che andava a dare una mano a centrocampo, lasciando Ribery e Vlahovic più distanziati pronti a sfruttare eventuali ripartente. Che sia questa la formula vincente per ripartire con più sicurezza in vista delle prossime gare?

Ecco, di seguito, le immagini riprese dal match report della Lega Serie A dopo Fiorentina-Sassuolo: