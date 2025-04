Dagli inviati Striscione e cori della curva viola contro la Lega: "Quando rispettate gli Ultras?"

Protesta la Curva Fiesole prima di Fiorentina-Empoli. Pochi attimi prima del fischio d'inizio, dopo il minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco, la tifoseria viola ha srotolato uno striscione sugli spalti con scritto: "Partite rimandate, trasferte vietate. Ma gli ultras quando li rispettate?", seguito da vari cori di accesa protesta verso la Lega Calcio.

Una presa di posizione verso la scelta, contestata da molti in questi giorni, presa dai vertici del pallone italiano di rimandare le gare di Pasquetta per la scomparsa del Santo Padre - tra le gare c'era anche Cagliari-Fiorentina, trasferta vietata già prima dal prefetto del capoluogo sardo per i tifosi viola residenti a Firenze, che oggi si sono così fatti sentire -. In calce la foto dello striscione: