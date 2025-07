Stasera il primo undici di Pioli: Fagioli o Mandragora in regia, Kean-Gudmundsson davanti

Stasera alle 20 ci sarà la prima uscita della Fiorentina targata Pioli, contro la formazione Primavera in un test in famiglia che fungerà da primo banco di prova verso l'inizio di stagione. La Nazione prova ad abbozzare i primi undici che ha in mente l'allenatore in vista del match di oggi e la sensazione è che, in attesa dell’arrivo di un regista vero, l’ex Milan decida di puntare su uno tra Fagioli e Mandragora - testati in quella zolla di campo negli ultimi allenamenti - all’interno del 3-5-2 che, assieme al 3-4-2-1, è stato il sistema di gioco più approfondito nelle sedute fin qui andate in scena.

Il dubbio maggiore è sul tandem d'attacco, il primo della nuova annata: chi la spunterà, nel primo tempo di oggi, tra il tandem Kean-Gudmundsson (sulla carta il titolare) e quello, inedito ma che ha ben figurato, costituito da Dzeko e Beltran? Non è escluso che, per vedere fin sa subito all’opera il bosniaco in un test "vero", Pioli voglia dare spazio proprio all’ultimo arrivato in attacco, assieme a un Vikingo che va a caccia della (difficile) conferma. In difesa, davanti a De Gea che si alternerà con Martinelli, Comuzzo, Pongracic e Ranieri sembrano i favoriti a partire dal 1’, al pari di Dodo e Gosens sulle fasce, visto che peraltro tanto il brasiliano quanto il tedesco sono apparsi in forma in questa prima parentesi di ritiro. Curiosità anche per vedere all’opera il giovane Kospo, 2007 arrivato dal Barcellona che ha impressionato tutti al Viola Park per la sua struttura fisica e la personalità con cui si è posto negli allenamenti con la prima squadra. La sfida tra la Fiorentina e la Primavera sarà trasmessa in chiaro dai canali ufficiali della società viola.