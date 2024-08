STADIO, Ecco come si presenterà il Franchi giovedì

Tra due giorni, la Fiorentina tornerà a giocare al Franchi la gara di Conference contro la Puskas Academy, poco più di tre mesi dall'ultima gara casalinga.

Il grosso dei lavori nei settori interessati è stato fatto quest'estate, adesso ci sono solo gli ultimi dettagli da limare per rendere il Franchi agibile. Come riporta La Repubblica-Firenze, il Comune di Firenze ha affidato per 10mila euro all'azienda Eurocorporation il servizio di smaltimento rifiuti, ma il bando deve essere assegnato oggi per permettere alla Fiorentina di preparare il Franchi alla gara di Conference di giovedì.

Sono in fase di conclusione anche le prove per gli impianti elettrici e antincendio, adeguati per la nuova configurazione dello stadio. In Maratona e in tribuna ci saranno delle barriere ben visibili per distinguere l'area di lavori da quella dei posti riservati agli spettatori.

Il vero impatto che però colpirà gli occhi degli spettatori tra due giorni riguarderà la Curva Fiesole: sarà installato un telone per coprire l'area dei lavori e la Fiorentina potrà usare lo stesso telone per promuovere i propri sponsor. In Ferrovia, dove si sposterà il cuore del tifo viola, è stato rinforzato il cemento armato.

Il presidente Rocco Commisso è atteso a Firenze alla fine dell'estate e al suo arrivo, Comune e club si sederanno al tavolo per delineare gli scenari futuri: da capire se i viola vorranno giocare al Padovani la prossima stagione e, nel caso, se Commisso sarebbe disposto a investire cinque milioni di euro necessari per rendere l'impianto a norma per ospitare le gare del campionato. In caso contrario, la casa dei viola sarà ancora il Franchi, ma i lavori termineranno nel 2028 e non nel 2026.

Infine, attese decisioni per quanto riguarda il settore ospiti: giovedì arriveranno 50 tifosi ungheresi che non saranno un problema per l'ordine pubblico e verranno posizionati in tribuna. Per le partite contro Venezia e Monza, la Fiorentina ha chiesto una deroga per ospitare solo 250 tifosi nel classico "formaggino". Mentre per le gare di Conference, le regole Uefa impongono che il 5% dei posti deve essere riservato alla tifoseria ospite.