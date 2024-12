SPINAZZOLA, No alla Viola, apre al Torino: il punto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Spinazzola ha detto no all'ipotesi Fiorentina. È quanto riporta stamani l'edizione odierna di Tuttosport parlando del laterale in uscita dal Napoli a gennaio: il 31enne ex Roma ha un contratto con i partenopei in scadenza nel 2026 a 1,8 milioni a stagione ma vuole più spazio visto che con Conte quest'anno ha collezionato un totale di 267 minuti in 10 presenze, con un assist all'attivo.

Spinazzola spera di poter ritrovare la Nazionale e per questo ha chiesto alla dirigenza del Napoli di trovare una sistemazione a gennaio. La prima mossa è stata quella di proporre alla Fiorentina uno scambio con Biraghi - spiega il quotidiano - visto che anche l'ormai ex capitano viola è destinato a salutare. Fiorentina, Napoli e Biraghi erano disposti a portare a buon fine lo scambio, Spinazzola no perché ha più di una perplessità sul posto che avrebbe a Firenze: vorrebbe essere titolare fisso e con Palladino questo non accadrebbe. Per questo nelle ultime ore si sta facendo avanti con forza il Torino di Cairo e Vagnati, un'ipotesi che stuzzica molto di più il giocatore.