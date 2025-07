Calciomercato CSC Flash: “Seba Esposito, avanti tutta. Martinelli valutato in ritiro”

Nuovo appuntamento con 'Chi Si Compra Flash', format di Radio FirenzeViola con le ultime sul mercato di casa Fiorentina:

Attacco

Davanti il nome buono rimane quello di Sebastiano Esposito, attaccante dell'Inter ma in scadenza a giugno 2026, calciatore che sembra in uscita per i nerazzurri. L'Inter chiede tra i 10 e i 12 per il classe 2002, ma la sensazione è che si possa chiudere anche a una cifra più bassa.

Esuberi

C'è però da sfoltire una rosa piena di calciatori in uscita: su tutti Kouamè, Ikone e Nzola. La Fiorentina dovrà cercare di piazzarli tutti sul mercato, ma le difficoltà non sono poche, soprattutto per l'uscita di Kouamè visto che l'ivoriano percepisce un ingaggio monstre da 1,8 milioni a stagione. Occhio poi alla difesa e in questo caso alle uscite di Nicolas Valentini e Matias Moreno: per il primo c'è in programma un faccia a faccia con l'Hellas Verona, che lo rivuole in prestito, per Moreno invece l'opzione più probabile è un prestito in Spagna (l'Espanyol è interessato).

Ex Primavera

Non si muove da Firenze invece Niccolò Fortini: nonostante il tentativo del Bayer Leverkusen la Fiorentina si tiene stretto il classe 2006 su cui punta forte. Discorso diverso per Tommaso Martinelli, anche lui 2006: resterà se si libererà il ruolo di vice-De Gea, in caso contrario può partire in prestito (in Serie B piace allo Spezia).