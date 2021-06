SPEZIA, Platek è sbarcato in Italia: "Don't panic"

È sbarcato in Italia Philip Platek, presidente dello Spezia. Come mostra lo stesso club ligure sui propri account social, l'americano ha fatto visita ai cantieri dello stadio per controllare lo stato dei lavori. Il suo arrivo in Italia era atteso per un eventuale sblocco della situazione legata a Vincenzo Italiano e Cittadellaspezia.com spiega che la questione legata al tecnico ancora in vacanza in Sicilia, è rimasta sullo sfondo e viene gestita dalla dirigenza locale. Il messaggio che trasmesso è "Don't panic".

