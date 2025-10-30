"Sostituzioni discutibili. Qualcuno faccia qualcosa", l'analisi di Ferrara

vedi letture

"Cinque sconfitte e quattro pareggi. Stefano Pioli, la sua squadra e i suoi dirigenti entrano nella storia. E’ brutto dirlo, fa anche male, ma è così". Questa l'apertura dell'editoriale di Benedetto Ferrara sulle colonne del quotidiano La Nazione. Il noto giornalista fiorentino analizza così la prestazione dei viola nella serata amara di San Siro: "Misera Fiorentina, che regge un tempo pensando solo a difendersi grazie soprattutto a De Gea. Poi basta. Tutti spariti. Il calcio sarà pure un po’ folle ma per meritarti qualcosa devi comunque provare a giocare a calcio. Non è il caso di questa squadra che dopo aver subito un gol non ha reazioni se non quella di farsi umiliare da una Inter che è sì più forte ma lo è molto di più senza avversari di fronte".

Infine Ferrara chiude con una critica a Pioli per i cambi effettuati nella ripresa: "Nel deserto generale (De Gea a parte) restano discutibili le sostituzioni di Pioli, quelle che aprono la strada alla tracollo. Ma è come sparare sulla croce rossa. Qualcuno faccia qualcosa. Subito".