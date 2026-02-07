Solomon: "Non capisco cosa ci succeda nei finali. Non va bene"

Manor Solomon ha parlato a DAZN dopo il fischio finale: "Non so cosa ci succeda. Volevamo vincere questa gara, concediamo sempre gol nei minuti finali, era già successo con Milan e Lazio. Non so perché ci prende questo panico ma ci è successo altre volte, dobbiamo giocare la nostra partita e speriamo di sistemare questo aspetto. È una vergogna non aver portato a casa la vittoria oggi".

Com'è la Serie A?

"C'è tanta pressione in questo club perché la Fiorentina non è abituata a queste posizioni. Ma sono qui per lottare insieme a tutti i miei compagni. Nelle ultime partite mi sento meglio ma dobbiamo fare più punti e imparare ad "uccidere" gli avversari nei minuti finali".

Sta per diventare padre?

"Aspettavo di celebrare in questo modo e voglio dedicare il gol a mia moglie".