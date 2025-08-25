FirenzeViola Sold-out il settore ospiti per Torino-Fiorentina. 3500 i biglietti venduti per Reggio Emilia

Manca sempre meno al ritorno di Conference League della Fiorentina in programma giovedì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per la partita contro gli ucraini del Polissya è già partita la vendita dei biglietti che per ora conta 3500 tifosi che hanno già acquistato il proprio tagliando. Sold-out inoltre il settore ospiti per la sfida di campionato di domenica prossima contro il Torino in programma alle ore 18:30: sono andati in fumo i 1400 biglietti messi a disposizione del club viola.