SkySport: Vanoli è la priorità della Fiorentina, Grosso l'alternativa

SkySport: Vanoli è la priorità della Fiorentina, Grosso l'alternativaFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:55Primo Piano
di Redazione FV

Su SkySport si parla di Fiorentina e di quello che sarà il prossimo allenatore viola: secondo l'emittente italiana Paolo Vanoli sarebbe ancora il favorito per la panchina viola, con una conferma che potrebbe quindi arrivare per l'ex tecnico del Torino, autore di una salvezza che a novembre sembrava quasi utopia. L'alternativa si chiama Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo che piace ai viola.