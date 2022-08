SKY SPORT, Interesse del Bari per Bianco

Da Skysport arrivano alcune novità sul futuro di Alessandro Bianco. Il centrocampista classe 2002 che ha oggi ufficializzato il rinnovo con la Fiorentina -contratto fino al 2026- sarebbe infatti finito nel mirino del Bari. I pugliesi, tornati quest'anno in serie B, starebbero infatti pensando di acquisire l'ex centrocampista della Primavera viola per questa stagione. Da sottolineare come questa notizia segua le dichiarazioni del procuratore di Bianco, Beppe Galli, che oggi ha affermato la volontà del giocatore e del club di continuare insieme almeno per i prossimi sei mesi.