SKY, L'Atalanta vuole ancora Nico ed è pronta all'offerta

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con l'infortunio di Gianluca Scamacca che ha cambiato i piani dell'Atalanta sul mercato, il nome di Nico Gonzalez, esterno argentino della Fiorentina, resta comunque il primo nome in cima alla lista del club orobico, pronto a battere la Juventus nella corsa che porterà all'acquisto del calciatore, in uscita dai viola, che hanno praticamente chiuso per il suo sostituto, visto che Albert Gudmundsson è a un passo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Dea ha in mente una strategia ben precisa per battere i bianconeri. La società torinese è infatti molto interessata ma solo se la Fiorentina accetterà una contropartita tecnica. L'Atalanta, invece, è pronta ad acquistarlo pagando interamente la cifra richiesta dalla Fiorentina e resta fiduciosa visto che ha da giorni l'apertura da parte del giocatore.