Si punta al prestito con obbligo per Nicolussi Caviglia. La Nazione: "Lui spinge"
FirenzeViola.it
Secondo La Nazione, la Fiorentina lavora con ottimismo alla trattativa per portare Hans Nicolussi Caviglia in maglia viola. Ieri da Venezia davano l’affare come interrotto, in realtà si è andati avanti nonostante le richieste del club lagunare, ancora fermo su una valutazione complessiva di circa 12 milioni. Pradè ha proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato intorno ai 7-8 milioni più bonus. La certezza è che il centrocampista non rimarrà in Serie B. Lui stesso ha già dato ambio gradimento alla possibilità di trasferirsi a Firenze e sta spingendo per ammorbidire la posizione del Venezia.
