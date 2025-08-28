Calciomercato Si limano i dettagli nella trattativa per Lindelof. Il punto su Nicolussi Caviglia

vedi letture

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra" in versione "Flash" con le ultime sul mercato della Fiorentina.

Si limano i dettagli dell'offerta che la Fiorentina ha fatto per ottenere il sì di Victor Lindelof. Il giocatore ha aperto alla destinazione e la trattativa è entrata nella sua fase conclusiva, con i viola che ha proposto due anni di accordo più opzione sul terzo.

La Fiorentina intanto prosegue nella trattativa col Venezia per Hans Nicolussi Caviglia. L'agente Alessandro Lucci lavora per avvicinare le parti: i lagunari vorrebbero la certezza delle cessione monetizzando l'addio tra questa estate e la prossima, mentre i viola vorrebbero prenderlo col semplice prestito oneroso.

Sugli esuberi non ci sono novità, con Beltran che aspetta di ricevere l'offerta giusta, Ikoné che ha mercato in Francia ma senza la fila fuori dalla porta e Barak, Bianco e Infantino in cerca di pretendenti.