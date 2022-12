SERIE A, Oggi la scadenza delle tasse. Fiorentina...

La giornata di oggi segna, per i club di Serie A, la data di scadenza per il versamento dei tributi scaduti il 22 dicembre. Le società non possono più rimandare il pagamento delle tasse sospese a causa degli effetti della pandemia da Covid-19. Per chi decidesse di accedere alla rateizzazione, il che comporterebbe una maggiorazione sul totale del 3%, la scadenza riguarda invece le prime tre rate. Lo riporta Calcio e Finanza. Questi sono i debiti dei club di Serie A:

Inter – 50 milioni di euro

Lazio – 40 milioni di euro

Roma – 38 milioni di euro

Juventus – 30 milioni di euro

Napoli – 25 milioni di euro

Fiorentina – 15 milioni di euro

Milan – 10 milioni di euro