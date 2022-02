SERIE A, La classifica: Roma superata. 4° posto...

Importantissimo successo della Fiorentina al Franchi che grazie ad un gol di Piatek a inizio ripresa si lancia in classifica. Sono 42 ora i punti in classifica, al pari della Lazio, scavalcata la Roma che ha anche una partita in più e messe nel mirino Juventus e Atalanta. Questa la classifica aggiornata in attesa delle gare delle 15:

Milan 56 punti (26 gare)

Inter 54 (24)

Napoli 53 (25)

Juventus 47 (26)

Atalanta 44 (25)

Lazio 42 (25)

Fiorentina 42 (25)

Roma 41 (26)

Hellas Verona 37 (26)

Torino 33 (25)

Empoli 31 (26)

Sassuolo 30 (25)

Bologna 28 (24)

Spezia 26 (25)

Sampdoria 26 (26)

Udinese 24 (23)

Venezia 21 (24)

Cagliari 21 (25)

Genoa 15 (25)

Salernitana 14 (24)