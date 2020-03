SERIE A, ACF: date, orari e tv della 27^ e 28^ giornata

Mediante un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti giorni ed orari, oltre all'emittente televisiva di riferimento, in cui saranno giocate le partite della 27^ e 28^ giornata di campionato, in cui la Fiorentina si misurerà prima con il Brescia e lo farà domenica 15 marzo 2020 alle ore 15, mentre nel weekend successivo andrà a far visita in casa della Lazio nell'anticipo del venerdì sera, programmato per il 20 marzo alle ore 20,45.