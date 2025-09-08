FirenzeViola Serata di nazionali: ecco chi sono i quattro viola impegnati oggi

Altra serata internazionale per alcuni dei più importanti giocatori viola: questa sera infatti saranno impegnati in gare valide per le qualificazioni ai Mondiali con le rispettive nazionali quattro protagonisti della Fiorentina, ovvero Lamptey, Kean, Pongracic e Sohm.

La gara di Kean

L'attaccante, impegnato con l'Italia, questa sera giocherà contro Israele nel Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. Dopo la buona prestazione (con gol) contro l'Estonia, il centravanti avrà l'occasione di confermarsi, cenrcando di ritrovare subito la via della rete.

Tocca anche a Pongracic

Anche Pongracic vestirà la maglia della Croazia, chiamata ad affrontare stasera il Montenegro allo stadio Maksimir di Zagabria. Il giocatore ha confermato di essere un elemento fondamentale per la Nazionale dopo avero giocato tutti i 90 minuti la scorsa partita contro le Isole Faer Oer.

Spazio anche a Sohm e Lamptey

Anche Sohm, con la sua Svizzera, sarà impegnato contro la Slovenia a St.Jakob-Park di Basilea. Il giocatore non ha avuto l'opportunità di giocare la scorsa partita però questa sera potrebbe partire da titolare o subentrare. Infine Lamptey, ultimo arrivato in casa viola di nazionalità ghanese, giocherà contro il Mali questa sera allo Accra Sports Stadium ad Accra. Anche lui, come Sohm, non ha avuto l'ooportunità di giocare la scorsa partita. Una serata che potrebbe regalare emozioni importanti ai tifosi, agli stessi giocatori e confermare il valore internazionale di questi quattro giocatori.