FirenzeViola Gudmundsson in arrivo, domani il responso sulle condizioni

vedi letture

Albert Gudmundsson, dopo l'infortunio alla caviglia subito in Nazionale nella prima gara delle qualificazioni dell'Islanda (in cui ha segnato e fatto un assist), è in arrivo a Firenze ma prima di domani non sono attese novità sulle sue condizioni fisiche. Il giocatore, lasciato libero dall'Islanda, dovrà fare infatti tutti gli accertamenti con il club viola prima di capire se potrà essere a disposizione per la gara con il Napoli. Di sicuro staff medico e Stefano Pioli pondereranno bene il tutto e non rischieranno il giocatore all'inizio di una stagione ancora tutta da giocare.