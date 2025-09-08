Israele-Italia, Gattuso cambia qualcosa ma non l'attacco: Kean ancora dal 1'
Moise Kean viaggia verso un'altra maglia da titolare con la Nazionale italiana. L'attaccante della Fiorentina, già protagonista venerdì sera contro l'Estonia con tanto di gol assieme al compagno di reparto Retegui, dovrebbe partire dall'inizio anche stasera, quando gli Azzurri affronteranno Israele per la seconda gara di questo turno di qualificazione al Mondiale. A Debrecen, riporta TMW, il ct Gattuso dovrebbe passare dal 4-2-4 al 4-3-3, giocando con un centrocampista in più rispetto a venerdì: tra Barella e Tonali questa volta ci sarà Manuel Locatelli in cabina di regia a supporto di un tridente che dovrebbe comprendere sia Kean che Retegui. Gli altri cambi dovrebbero riguardare la difesa con Cambiaso pronto a far rifiatare Dimarco e Mancini al posto di Calafiori.
Israele-Italia, le probabili formazioni
Israele (5-4-1) - Da.Peretz, Jehezkel, Nachmias, Lemkin, Shlomo, Revivo; Gloukh, Do.Peretz, E.Peretz, Solomon; Baribo. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.
Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Cambiaso; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
