FirenzeViola Chi con Kean? I dubbi di Pioli in vista del Napoli. Tre soluzioni possibili

vedi letture

Nella giornata di oggi Albert Gudmundsson si sottoporrà ad alcuni esami per definire meglio le sue condizioni fisiche dopo l'infortunio rimediato in Nazionale. Sulla base del referto medico, Stefano Pioli inizierà a farsi un'idea dello schieramento offensivo da varare in vista della gara casalinga di sabato contro il Napoli. La domanda è: chi giocherà assieme a Moise Kean? Partendo dal presupposto che l'allenatore scelga il 3-5-2 e che Gud riposi, le soluzioni verosimili sono tre.

Piccoli fa il Retegui?

La partita giocata dalla Nazionale di Rino Gattuso contro l'Estonia dimostra che Moise Kean può affiancare una punta, e che anzi ne beneficia considerato il gol. In azzurro l'ex Juventus ha formato un tandem d'attacco con Mateo Retegui, mentre in maglia viola potrebbe dialogare con Roberto Piccoli. Quest'ultimo scalpita per partire dal primo minuto, così come Pioli ha già fatto ricorso all'accoppiata con Kean domenica 30 agosto a Torino. Motivo per cui potrebbe riproporla.

Dzeko o la sorpresa Fazzini.

Altrimenti scalpita Edin Dzeko, grande protagonista con la Nazionale bosniaca sabato a San Marino (ha siglato una doppietta). L'ex Roma ha dichiarato di non porsi limiti malgrado l'età, e potrebbe fare la seconda punta dietro a Kean. Sempre che il tecnico viola non scelta di sorprendere tutti dando un'occasione da titolare a Jacopo Fazzini. Le alternative non mancano: è la grande forza della Fiorentina dopo la campagna acquisti estiva in cui è stata data priorità ai rinforzi offensivi.

