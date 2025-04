RFV Sella non ha dubbi: "Kean può ancora migliorare, come fece Batistuta"

vedi letture

Ezio Sella, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola nel giorno del suo compleanno. Queste le sue parole a "Palla al centro": "Farò una cena in famiglia, cucineranno mia figlia e mia moglie. Io mangio (ride, ndr)".

Cosa la colpisce di Kean?

"La continuità. Perché le qualità si erano sempre viste, mentre trovare questa continuità vuol dire essere di caratura internazionale. Passato da 0 a 22 gol? Può accadere, anche perché lui in passato non ha mai avuto un ruolo come ha nella Fiorentina. Ha delle motivazioni molto forti, che ti fanno scattare fuori quella molla in cui dai tutto te stesso. Io aggiungo anche che ha perfino delle potenzialità di miglioramento".

In cosa?

"Sicuramente sotto l'aspetto fisico penso sia al massimo. Ma dal punto di vista tecnico può migliorare molto, e se lo fa diventa un attaccante fortissimo. Ma dipende solo da lui: se si applica come Batistuta, che voleva sempre migliorarsi, allora può essere perfino più forte di quello che sta facendo vedere in questa stagione".

Ma cosa gli consiglierebbe in estate?

"In questo momento gli direi di guardare il presente, dicendogli di pensare solo a migliorarsi e a trascinare questa Fiorentina in una posizione di classifica ancora migliore. Poi in estate valuterei tante cose prima di salutare Firenze: innanzitutto la società deve fare uno sforzo per trattenerlo, non solo economico ma anche di concetto, per far crescere ancora la squadra. Se questo accade, migliora anche Kean e quindi gli consiglierei di fare un altro anno a Firenze".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO