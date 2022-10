SCONCERTI, Fiorentina a gennaio dovrà muoversi

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto durante 'Piazza Affari', in onda su TMW Radio, per analizzare i temi del giorno e anche per parlare di Fiorentina.

Questo campionato spezzato in due come lo vede?

“Il dislivello certamente è aumentato, ma non scordiamoci che questo è un campionato povero. Chi fa debuttare giovani risparmia economicamente, ma finisce per perdere punti. Sta succedendo anche in Europa, non solo da noi”.

La Fiorentina si dovrà muovere a gennaio sul mercato per quanto riguarda il fronte offensivo?

“Dovrà muoversi sul mercato per forza, solo la Sampdoria ha segnato meno della Fiorentina. Ci sono dei giocatori che non rispondono a quello che ci si aspettava. Siamo davanti a un tentativo di cambiamento, che non so se riuscirà ad esserci”.