SCONCERTI, Barone? A volte mi sembra Corvino

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua su alcuni dei temi di attualità in casa Fiorentina: "La Fiorentina, che non ha gioco, in casa fa fatica e va meglio fuori casa. Quando sento nomi strani come Petkovic e Emery per la panchina mi spavento: serve prima di tutto un progetto". Sulle possibilità di intervento sul Franchi, aggiunge: "Non si può cancellare un vincolo archeologico, sarebbe come contestare a Michelangiolo che il David ha l'organo genitale maschile troppo piccolo. Sento parlare Barone, e a volte sembra Corvino: bisogna rispettare il Franchi, è un'opera d'arte. Alla manifestazione ho visto più ruspe che persone".