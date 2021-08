SAPONARA, La terza vita in viola è decisiva: ora...

Vincenzo Italiano, di lui, aveva detto che sarebbe partito avvantaggiato. E in effetti il corso accelerato svolto a La Spezia in appena cinque mesi sotto la guida del tecnico di Karlsruhe ha aiutato e non poco Riccardo Saponara, che durante il precampionato viola è stato più volte l’arma segreta della Fiorentina, in attesa del rientro dei titolari e degli ultimi botti di mercato. Corsa, sacrificio, ripiegamenti e anche qualche giocata delle sue: l’ex fantasista dell’Empoli (ormai del tutto trasformato in un elegante esterno da 4-3-3) ha dimostrato forse per la prima volta con continuità di potersi giocare tutte le carte a disposizione nella sua terza vita a Firenze, quella del dentro o fuori. Il suo contratto del resto scade nel giugno del 2022 e i prossimi mesi saranno decisivi per capire se la società avrà intenzione di prolungare l’accordo per non incorrere nel rischio di perdere il classe ’91 a zero.

Un passo in avanti rispetto al passato, dicevamo. Merito - per stessa ammissione di Ricky - anche di uno step mentale in avanti che il giocatore ha saputo fare con coraggio in questi mesi, al termine delle tante esperienze a giro per l’Italia che lo hanno fatto evolvere tatticamente (in poco più di due anni Saponara ha vestito le maglie di Sampdoria, Genoa, Lecce, Fiorentina e Spezia). La maturità che il giocatore ha raggiunto sia dentro che fuori dal campo, dunque, è stato l’elemento decisivo che ha permesso all’attaccante non solo di essere una pedina fondamentale nel percorso salvezza dello Spezia nella passata stagione (per lui 10 presenze e 4 gol tra campionato e Coppa) ma di tramutarsi anche in una piacevole riscoperta a Moena per i tifosi della Fiorentina. Che adesso, dopo un luglio da protagonista, si aspettano la conferma anche nella più esigente vetrina della Serie A.